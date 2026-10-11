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Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Beşiktaş Balmumcu'da 4 Ekim Pazar saat 18.00 sıralarında İranlı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken yaralılar Seyrantepe Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza anı kameraya yansıdı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEŞİKTAŞ'ta İranlı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Beş aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 4 Ekim Pazar günü saat 18.00 sıralarında Balmumcu mevkii Cihannüma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran'da bir holdingte çalışan Yashar N. (33), kullandığı 34 CYD 132 plakalı kiralık otomobille caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil dönüş yapmak için trafik ışıklarında sıra bekleyen otomobillerden en arkada bulunan araca çarptı. Araçların birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

5 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada, Yashar N.'nin kullandığı kiralık otomobilin yanı sıra şirket çalışanı Seher B.'nin (35) kullandığı 34 NMT 197 plakalı otomobil, taksi şoförü İsmail T.'nin (52) kullandığı 34 TDS 65 plakalı taksi, ses mühendisi Nurettin T.'nin (52) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen araç ve öğrenci Bedirhan E.'nin (21) kullandığı 41 ABH 133 plakalı otomobilde hasar meydana geldi.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada sürücü Bedirhan E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan öğrenci Ceren K. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinçleri açık olan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçların trafik ışıklarında beklediği sırada arkadan gelen otomobilin en arkada bulunan araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle sırada bekleyen araçların birbirine vurduğu anlar da görüntülere yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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