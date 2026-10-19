Ben-Gvir, Tel Şeva'daki camiye ezan cezasıyla övünüp yeni kısıtlama tehdit etti

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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyindeki Tel Şeva'daki camiye ezanın "gürültü" oluşturduğu gerekçesiyle ceza kesilmesiyle övündü???????.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, camiden yasal sınırların ötesinde "gürültü" yapıldığını iddia etti.

Bölge polisinin camiye gittiğini ve kontrollerde bulunarak tutanak tuttuğunu aktaran Ben-Gvir, bunun sadece Tel Şeva'da değil, kendisinin öncülük ettiği politika çerçevesinde İsrail genelinde uygulandığını belirterek övündü.

Ben-Gvir, "Göreve geldikten sonra politikayı değiştirdim. Hala geliştirilecek şeyler var." ifadeleriyle daha fazla kısıtlama tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir, okunan ezanlar için "mantıksız gürültü" demişti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aralık 2024'te, özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı vermişti.

Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini savunan Ben-Gvir, kendisinin de böyle bir yasak getirme arzusunda olduğuna işaret etmişti.

Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yeni bir yasa tasarısını İsrail Meclisine sunmuş, tasarı, 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisine gönderilmişti.

Kaynak: AA