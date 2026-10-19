Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ben-Gvir, Tel Şeva'daki camiye ezan cezasıyla övünüp yeni kısıtlama tehdit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Tel Şeva'daki camiye ezanın 'gürültü' gerekçesiyle ceza kesilmesiyle övündü. Ben-Gvir, uygulamanın İsrail genelinde sürdüğünü belirterek daha fazla kısıtlama tehdidinde bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyindeki Tel Şeva'daki camiye ezanın "gürültü" oluşturduğu gerekçesiyle ceza kesilmesiyle övündü???????.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, camiden yasal sınırların ötesinde "gürültü" yapıldığını iddia etti.

Bölge polisinin camiye gittiğini ve kontrollerde bulunarak tutanak tuttuğunu aktaran Ben-Gvir, bunun sadece Tel Şeva'da değil, kendisinin öncülük ettiği politika çerçevesinde İsrail genelinde uygulandığını belirterek övündü.

Ben-Gvir, "Göreve geldikten sonra politikayı değiştirdim. Hala geliştirilecek şeyler var." ifadeleriyle daha fazla kısıtlama tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir, okunan ezanlar için "mantıksız gürültü" demişti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aralık 2024'te, özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı vermişti.

Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini savunan Ben-Gvir, kendisinin de böyle bir yasak getirme arzusunda olduğuna işaret etmişti.

Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yeni bir yasa tasarısını İsrail Meclisine sunmuş, tasarı, 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisine gönderilmişti.

Kaynak: AA
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

Süleymancılar'a 12 ilde operasyon! Gözaltılar var
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Son hali şaşkına çevirdi
Kylie Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi

Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Görüntü bugün kaydedildi! Askeri kamp cansız bedenlerle dolup taştı
Arnavutluk'ta isyan büyüyor! Polis alevlerin içinde kaldı

Görüntü Fransa'dan değil! İsyancılar polisi göz göre göre ateşe verdi