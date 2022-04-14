BELEDİYEDEN, UYGUN FİYATLI SEBZE SATIŞI

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, hem üreticiye destek olmak hem de tüketiciye uygun fiyatlı ürün ulaştırmak için pazar alanında kilosu 5 liraya patetes, 5 liraya sarımsak ve 3 liraya kuru soğan satışına başladı.

İslahiye Belediyesinin girişimleriyle özel bir tarım firması işbirliğiyle, fahiş fiyat ile mücadelede üreticiden aracısız olarak alınan 25 ton patates, 25 ton kuru soğan ve 4 ton sarımsak piyasadan daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılıyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde kurulan pazarlarda tezgahta patatesin kilosu 5, sarımsağın kilosu 5 ve kuru soğanın kilosu 3 liradan satılıyor. Vatandaşın ilgi gösterdiği tezgafta herkesin faydalanabilmesi amacıyla bir kişiye en fazla 5 kilo ürün satılıyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, vatandaşlara destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Mutfakların ana tüketim kalemlerinden olan patates ve soğan yemeklerin olmazsa olmazıdır. Özel bir tarım firması işbirliğiyle getirdiğimiz patates ve soğanı aracı kurumu gibi işçiliğini belediye yapmak üzere tüketiciye ramazan ayı boyunca sunacağız" dedi.