Belediye Başkanı Üzeyir Kasap Trafik Kazasında Yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif yaralandı. Kazada Kasap'ın aracına arkadan çarpan tırın sürücüsü ve plakası henüz belirlenemedi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, trafik kazasında yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında, Kasap'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Kasap, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel