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Belçika'nın Flaman bölgesinde Batı Nil virüsü vakası 14'e yükseldi, 2 kişi öldü

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Belçika'nın Flaman bölgesinde Batı Nil virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, doğrulanmış vaka sayısı 14'e yükseldi. Flaman Sağlık Birimi, çoğu vakada hastalığın hafif seyrettiğini, yaşlı ve bağışıklığı zayıf kişilerin risk altında olduğunu bildirdi.

Belçika'nın Flaman bölgesinde Batı Nil virüsü enfeksiyonu nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, bölgede doğrulanan vaka sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Flaman Sağlık Birimi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Hastalığı ağır seyreden ve risk grubunda yer alan 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, son verilerle birlikte Flaman bölgesindeki doğrulanmış Batı Nil virüsü vaka sayısının 14'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Flaman Sağlık Birimi Sözcüsü Anneleen de Sadeleer, "Maalesef Batı Nil virüsü enfeksiyonu sonrası 2 kişi hayatını kaybetti. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine kullandı.

De Sadeleer, çoğu vakada ciddi hastalık riskinin düşük olduğuna dikkati çekerek, enfeksiyonların büyük bölümünün hafif seyrettiğini veya herhangi bir belirti göstermediğini vurguladı.

Belirti göstermeyen ya da hafif seyreden enfeksiyonların tespit edilmediğini veya doğrulanmadığını kaydeden de Sadeleer, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin hastalığın ağır seyretmesi açısından daha fazla risk taşıdığına işaret etti.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

Kaynak: AA
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