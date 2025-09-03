Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sevim Özmen'in Cenazesine Katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sevim Özmen'in Cenazesine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'in annesi Sevim Özmen'in cenaze törenine katılarak baş sağlığı dileklerinde bulundu.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'de Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'in hayatını kaybeden annesi Sevim Özmen'in (83) cenazesine katıldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Belediye Başkanı Hidayet Özmen'in annesi Sevim Özmen yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Özmen için Doğray Mahallesi Camii'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Özmen'in yakınları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Günyüzü Kaymakamı Muhammet Raşit Kurt, BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri Hakan Ayantaş, Arif Özdemir, Ahmet Ulupınar, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan ve mahalleli katıldı. Destici, Hidayet Özmen ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Sevim Özmen'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile Görüştü

Ali Koç gözü kararttı! Fenerbahçe'den son dakika teknik adam hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.