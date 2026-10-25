Bazı yollarda bakım ve yapım çalışmaları ulaşımı kontrollü hale getirdi

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde, Anadolu Otoyolu-İzmit Doğu kavşaklarındaki eski beton direklerin yenilenmesi çalışmaları, otoyoldaki trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresinde, Aydın Güney Kavşak Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle İzmir istikametinde sol ve orta şerit kapatılarak bölgede trafik akışı, sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerindeki (Çimşit Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Konya-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve Çanakkale-Çan Devlet yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi kesimi) çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 24-34. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Niksar istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerindeki ve Göksun-Elbistan yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA