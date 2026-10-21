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Bayraktar AKINCI testinde LAÇİN ilk kez TV arayıcı başlığıyla otonom hedef seçti

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Baykar ve ROKETSAN işbirliğiyle Bayraktar AKINCI atış testlerinde iki MAM-L ve bir Otonom LAÇİN TV mühimmatı hedefleri tam isabetle vurdu. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, LAÇİN'in ilk kez TV arayıcı başlığıyla otonom hedef seçme kabiliyetini başarıyla sergilediğini belirtti.

Bayraktar AKINCI mühimmat atış testlerinde, ROKETSAN işbirliğiyle ateşlenen iki MAM-L ve bir Otonom LAÇİN TV mühimmatı hedefleri tam isabetle vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI'nın mühimmat atış testlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Baykar ve ROKETSAN işbirliğiyle gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, AKINCI platformu üzerinden ilk olarak iki MAM-L mühimmatı, ardından da bir Otonom Laçin TV mühimmatı ateşlendi. Mühimmatlar hedefleri "tam isabet" ile vurarak testi başarıyla tamamladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından teste ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gökyüzünde hassas vuruş, hedefte tam isabet. Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen atışlarda, MAM-L hedefini tam isabetle vururken, LAÇİN ilk kez TV arayıcı başlığıyla otonom hedef seçme kabiliyetini başarıyla sergiledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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