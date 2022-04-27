Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü

BATMAN (DHA) - BATMAN'da uzun zamandır özellikle çiftçiler tarafından beklenen yağış, dün Batman Ovası'nda metrekareye 21 kilogram olarak düştü. Balpınar Beldesi'nde, içerisinde seraların da olduğu 200 dönümlük arazi zarar görürken, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, "Son yağışlar mısır, pamuk ve sera alanlarına az oranda zarar verdi. Son yağışlarla birlikte tarlaların yüzde 80'i kurtulmuş oldu. Kuraklık endişesi ortadan kalktı. Keşke çiftçilerimiz ekili alanlarını sigortalayabilse. Maalesef Batman Ovası'nda ekili alanların yüzde 5'i bile sigortalı değil" dedi.

Batman'da yaklaşık 1 aydır özellikle çiftçilerin beklediği yağış, dün merkez ve ilçelerde etkisini gösterdi. Metrekareye 21 kilogram olarak düşen yağışla birlikte Balpınar Beldesi'nde, içinde seraların da olduğu 200 dönümlük ekili arazi zarar gördü. Burada çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, teknik ekibi ile Ziraat Odası yönetimi hasar gören arazilerde incelemelerde bulunarak hasar tespiti yaptı.