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Şarampole yuvarlanan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği buğday yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından yangın çıkan kamyonda bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Batman'da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Şarampole yuvarlanan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında meydana geldi. Gerçüş ilçesinden Batman'a seyir halinde olan A.Ö. (27) yönetimindeki buğday yüklü 33 CZR 97 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.'nün (18) öldüğü belirlendi.

Şarampole yuvarlanan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

Ekrem Canalp Batman 3. Sayfa Güncel Haberler

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