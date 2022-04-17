Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi - Haberler

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Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Arif Arslan - Güncel
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Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

BATMAN'da İl Jandarma Komutanlığı'nda yürütülen Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nda çok sayıda sığınak ve depo, içerisindeki malzemelerle imha edildi.

BATMAN'da İl Jandarma Komutanlığı'nda yürütülen Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nda çok sayıda sığınak ve depo, içerisindeki malzemelerle imha edildi. 

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 30 Mart'ta başlatılan Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu sürüyor. Kozluk ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonu Vali Hulusi Şahin, helikopterle inceleyerek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya'dan bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın da eşlik ettiği inceleme sonrası, Gümüşörgü Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle iftar yapıldı. Vali Şahin, zorlu arazi şartlarına rağmen özveri ile devam eden operasyona katılan personele başarı diledi. Operasyonda şimdiye kadar gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda sığınak ve depo tespit edildiği ifade edildi. Yapılan aramalarda, silah, mühimmat, patlayıcı madde düzenekleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği sığınak ve depoların, delil niteliğindeki malzemelere el konulduktan sonra diğer malzemelerle imha edildiği belirtildi.

 


Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uzman Çavuş, Jandarma, Şehit, Güncel, Haberler

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