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Silahlı alacak kavgasında bacaklarından vuruldu

Silahlı alacak kavgasında bacaklarından vuruldu
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Batman'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada T.A., Z.Y. tarafından bacaklarından vurularak yaralandı. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

BATMAN'da, alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Z.Y. (44) tarafından tabancayla bacaklarından vurulan T.A. (41) yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra, Bahçelievler Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan T.A. ile Z.Y.'nin tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Z.Y., tabancayla T.A.'yı iki bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından T.A., ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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