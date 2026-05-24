Sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın hayatını kaybetti

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde dengesini kaybederek tarımsal sulama havuzuna düşen Aydın Şirin (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde meydana geldi. Tarımsal sulama havuzu kenarında oynayan Aydın Şirin, ayağının kayması sonucu suya düştü. Olayı fark eden yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk, Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aydın Şirin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı