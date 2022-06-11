Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti (2) - Haberler

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Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti (2)

AA - Sari Jaradat - Güncel
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İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında gerginlik yaşanması İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Terkumya beldesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti.

İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında gerginlik yaşanması

İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi

EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Terkumya beldesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti. Gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı.

AA / Sari Jaradat - Güncel

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