Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti (2) - Haberler

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti (2) İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında gerginlik yaşanması İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Terkumya beldesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti. İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında gerginlik yaşanması İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Terkumya beldesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti. Gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı. AA / Sari Jaradat - Güncel Güncel Haberler

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