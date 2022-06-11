Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti (2) - Haberler

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti (2)
AA - Sari Jaradat - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında gerginlik yaşanması İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Terkumya beldesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti.
İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında gerginlik yaşanması
İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi
EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Terkumya beldesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in topraklarına el koymasını protesto etti. Gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı.
AA / Sari Jaradat - Güncel