Başsavcılık Duygu Bölükbaş Davasında Beraat Kararına İtiraz Etti

Başsavcılık Duygu Bölükbaş Davasında Beraat Kararına İtiraz Etti
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İzmir'de, kız arkadaşı Duygu Bölükbaş'ı öldürme suçlamasıyla yargılanan Emre Turan'ın beraat kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Savcılık, tutuklu yargılanan Turan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İzmir'in Bornova ilçesinde havlupana asılı cesedi bulunan kız arkadaşı Duygu Bölükbaş'ı (33) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Emre Turan ve halası S.T. hakkında verilen beraat kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Yapılan açıklamada, "Duygu Bölükbaş'ın ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık mütalaasında tutuklu yargılanan E.T. hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunulmuştur. Davanın karar duruşmasında mahkeme tarafından delil yetersizliği sebebiyle E.T.'nin beraatine karar verilmiş, cumhuriyet savcısı tarafından bu karara ivedilikle itiraz edilerek İstinaf yoluna başvurulmuştur" denildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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