Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

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Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındıDinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmaları kapsamında O.C'de uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmaları kapsamında O.C'de uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Zanlının adresinde yapılan aramada, 15 sentetik ecza maddeleri ele geçirildi.

Şüpheli, O.C. gözaltına alındı.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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