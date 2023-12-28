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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat Hastaları Evlerinde Ziyaret Etti

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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, akraba, yaşlı ve hasta ziyaretlerinin önemine vurgu yaparak, hastaları evlerinde ziyaret etti. Akmurat, vatandaşların hayır dualarını almak için birebir ziyaretler gerçekleştirdi.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hastaları evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akmurat, akraba, yaşlı ve hasta ziyaretlerinin örf ve adetlerde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Akmurat, "Atalarımızdan böyle öğrendik, vatandaşlarımızın hayır dualarını almak için onları tek tek ziyaret ediyorum. Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa, yaşlılarımıza sağlıklı bir ömür nasip eylesin." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İhsan Akmurat Yaşam Güncel Haberler

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