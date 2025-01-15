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Başkan Yazıcıoğlu, Babasının İzinde Alaca'yı Ziyaret Etti

Başkan Yazıcıoğlu, Babasının İzinde Alaca'yı Ziyaret Etti
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Vali Recep Yazıcıoğlu'nun görev yaptığı Çorum'un Alaca ilçesini ziyaret etti ve burada eski fotoğrafları inceledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Vali Recep Yazıcıoğlu'nun geçmişte görev yaptığı Çorum'un Alaca ilçesini ziyaret etti.

Alaca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yazıcıoğlu, babasının görev yaptığı Alaca Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Burada Alaca Kaymakamı Engin Tok ile görüşen Yazıcıoğlu, ardından Alaca Belediyesi'ne geçti.

Belediye Başkanı Şerif Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yazıcıoğlu, ziyarette babasına ait eski fotoğrafları inceledi.

Ziyarete Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'de katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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