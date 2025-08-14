Başkan Torun, Yaz Kuran Kursu Öğrencileriyle Kahvaltıda Buluştu

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, ilçedeki yaz Kuran kursu öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İçe meydanında düzenlenen etkinlikte çocuklarla sohbet eden Torun, çocukların talep ve önerilerini dinledi.

Torun, bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliklerde çocuklara milli ve manevi değerleri de anlattıklarını belirten Torun, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan, gönüllerindeki iman bizlere umut oldu. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızla geçirdiğimiz bu güzel vakit, günümüzü daha da anlamlı kıldı." dedi.

Torun ayrıca, yaz Kuran kurslarına katılan öğrencilere teşekkür etti.