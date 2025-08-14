Başkan Torun, Yaz Kuran Kursu Öğrencileriyle Kahvaltıda Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, yaz Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte çocukların taleplerini dinleyen Torun, sosyallaşma ve milli değerler üzerine konuştu.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, ilçedeki yaz Kuran kursu öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İçe meydanında düzenlenen etkinlikte çocuklarla sohbet eden Torun, çocukların talep ve önerilerini dinledi.

Torun, bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliklerde çocuklara milli ve manevi değerleri de anlattıklarını belirten Torun, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan, gönüllerindeki iman bizlere umut oldu. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızla geçirdiğimiz bu güzel vakit, günümüzü daha da anlamlı kıldı." dedi.

Torun ayrıca, yaz Kuran kurslarına katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Burak Güzel - Güncel
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı

O ülkede bulut patladı! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı

Özgür Özel'in konuşması bitmeden savcılık düğmeye bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.