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Başkan Toptaş, üreticileri bilgilendirmek için köyleri ziyaret etti

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Başkan Toptaş, üreticileri bilgilendirmek için köyleri ziyaret etti

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, ziraat mühendisi Bülent Albayrak ile köyleri ziyaret etti.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, ziraat mühendisi Bülent Albayrak ile köyleri ziyaret etti.

Toptaş, Albayrak ile Koçhisar, Örenkaya, Menteş köyleri ve Kızılören ilçesinde çiftçileri ziyaret ederek son günlerde meydana gelen yağışlar sonrası patates, arpa, buğday ve haşhaş başta olmak üzere tarım arazilerinde meydana gelen hasar ve hastalıklar hakkında bilgilendirme yaptı.

Her zaman çiftçilerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Toptaş, "Odanın ziraat mühendisi ile birlikte köyleri ziyaret edip hava şartlarından doğan zararlar hakkında görüştük. İnşallah bu yıl bereketli bir yıl olacak." dedi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Bülent Albayrak Örenkaya Güncel Haberler

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