Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Birecik'te yürütülen çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Birecik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hasar gören alanlardaki çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülpınar, ilçede 3 Mayıs'ta yaşanan yağış ve fırtınanın ardından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Gülpınar, Büyükşehir Belediyesinin afetin ilk anından itibaren Birecik'te görev aldığını belirtti.

İlçede yaşanan olumsuzlukların asgari seviyeye indirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini aktaran Gülpınar, ekiplerin sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.