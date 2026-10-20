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Bartın Kozcağız'da berber Murat Barışık başının arkasından vurulmuş ölü bulundu

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Bartın Kozcağız'da berber Murat Barışık başının arkasından vurulmuş ölü bulundu
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Bartın Kozcağız'da 35 yaşındaki berber Murat Barışık, dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili jandarma fail ya da failleri arıyor, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütüyor.

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde berber Murat Barışık (35), dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bugün saat 14.00 sıralarında beldenin Ustaoğlu köyünde köprüden geçen vatandaşlar, köprü üzerinde kan izleri görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, köprünün altında hareketsiz halde bulunan Murat Barışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tabancayla başının arka tarafından bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Barışık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın fail ya da faillerini bulmak için çalışma başlattı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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