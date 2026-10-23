Bartın Kozcağız'da 650 bin lira borç yüzünden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Bartın'da motosiklet satışından dolayı 650 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı.

Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyündeki dere yatağında Murat Barışık'ın (35) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.Ç'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ö.Ç. tutuklandı.

Olay

Ustaoğlu köyündeki dere yatağında 20 Ekim'de, Murat Barışık, (35) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında??????? olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.Ç. jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Araştırma sonucu, motosiklet satışından 650 bin lira alacağı bulunan şüpheli Ö.Ç'nin, borcunu ödemediği gerekçesiyle aynı köyde yaşayan Barışık'ı öldürdüğü belirlenmiş ve soruşturma kapsamında şüphelinin, olaydan 3 gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği, tabancasını burada sakladığı ve olay günü de Barışık'ı bölgeye çağırarak ensesine bir el ateş ettiği değerlendirilmişti.

Öte yandan şüphelinin öldürdüğü Barışık'ı, motosikleti, cep telefonunu ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı dereye attığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA