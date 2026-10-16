Haberler

Bartın'da TIR'a çarpan minibüste yaralanan Merve Yurdakul 17 gün sonra hastanede öldü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da TIR'a çarpan minibüste yaralanan Merve Yurdakul 17 gün sonra hastanede öldü.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da 28 Eylül'de tünel çıkışında yolcu minibüsünün TIR'a çarptığı kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul (23), 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) ölmüş, 11 yolcu yaralanmıştı.

BARTIN'da tünel çıkışında yolcu minibüsünün TIR'a çarptığı kazada yaralanan Merve Yurdakul (23), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Eylül'de Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, TIR'a çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybetti, aracındaki 11 yolcu yaralandı. Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. Ağır yaralanan Merve Yurdakul ise tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazadan 17 gün sonra hayatını kaybeden Yurdakul'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da Rafael Leao beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'da Rafael Leao şoku
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetişti

Herkes kaçarken o görür görmez sel sularının ortasına daldı
Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir

Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

Şirketine iflas kararı verilmişti! Oyuncunun cephesinden ilk açıklama
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

''Çok üzgünüm'' diyerek aralarındaki konuşmayı duyurdu
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

İlkokula silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı

Tek o giydi! Gerçek gurmeler hemen anladı