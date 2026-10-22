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Bartın'da motosiklet borcu yüzünden öldürülen erkekle ilgili şüpheli gözaltına alındı

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Bartın'da motosiklet borcu yüzünden öldürülen erkekle ilgili şüpheli gözaltına alındı
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde 20 Ekim'de dere yatağında başından vurulmuş halde ölü bulunan erkekle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Araştırmada şüphelinin, motosiklet satışından 650 bin lira alacağı bulunan erkeğe borcunu ödemediği gerekçesiyle öldürdüğü belirlendi.

Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyündeki dere yatağında 20 Ekim'de, Murat Barışık'ın (35) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

İnceleme sonucu olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.Ç. (21) jandarma ekiplerince yakalandı.

Motosiklet borcu nedeniyle öldürülmüş

Araştırma sonucu, motosiklet satışından 650 bin lira alacağı bulunan şüpheli Ö.Ç'nin, borcunu ödemediği gerekçesiyle Barışık'ı öldürdüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin, olaydan 3 gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği, tabancasını burada sakladığı ve olay günü de Barışık'ı bölgeye çağırarak ensesine bir el ateş ettiği değerlendirildi.

Şüphelinin daha sonra Barışık'ı, motosikleti, cep telefonunu ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı dereye attığı tespit edildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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