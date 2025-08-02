Bartın'da Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Anlar
Bartın'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarparak kazaya neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Orduyeri'nden Amasra kavşağı istikametine seyreden B.G. (32) idaresindeki 06 BZ 5260 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
Kazada yaralanan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü B.G, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada ağır hasar alan araçların sahipleri, gördükleri manzara karşısında üzüntü yaşadı.
Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel