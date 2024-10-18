Bartın'da 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Bartın ilinde Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (61) Akıncılar köyünde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bartın'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hakkında hırsızlık ve hakaret suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (61) Akıncılar köyünde saklandığı evde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.