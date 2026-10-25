Barselona'da gençlerin protestosunda şiddet olayları çıktı, polis müdahale etti

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İspanya'nın Barselona kentinde polis ekipleri, gençlerin organize ettiği protesto gösterilerinde şiddet olayları yaşanması üzerine gruba müdahale etti.

Fransa'da son haftalarda öğrenci hareketlerine öncülük eden Lycees İndignes hareketinin Katalancası "İnstitut Indignats" etiketiyle sosyal medyada yayılan protesto çağrısıyla siyah kıyafetler giyen yüzlerce genç, Katalonya Meydanı'nda toplandı.

Bazı dükkanları yağmalayıp, çöp konteynerlerini yakan göstericiler, güvenlik görevlilerine taş ve şişe fırlattı.

Polis ekipleri, bunun üzerine gruba müdahale etti.

Müdahalenin ardından protestocular gruplar halinde dağılırken, ara sokaklarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandığı, yaralananların ve gözaltına alınanların bulunduğu bildirildi.

Olaylar, Barselona şehir merkezinde, konut hakkı talebiyle birkaç hafta önce çadırlarla kurulan kampın sadece birkaç metre uzağında, kalabalık bir vatandaş ve turist topluluğunun ortasında meydana geldi.

Barselona Şehir Polisi (Guardia Urbana), olayların ardından, kent merkezindeki bazı sokakların kapatıldığını duyurdu.

Bölgedeki birçok mağaza olası bir hasarı önlemek için kepenklerini indirdi.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Salvador İlla, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddeti ve vandalizmi kınadı.

İlla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saldırı, tehdit veya hasar verme eylemi demokratik bir hak değildir. Bunu yapan herkes bedelini ödeyecektir." ifadelerini kullanarak, şiddetin Katalonya'da yeri olmadığını ve bunu haklı çıkaracak hiçbir nedenin bulunmadığını belirtti.

Kaynak: AA