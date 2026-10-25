Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Barselona'da gençlerin protestosunda şiddet olayları çıktı, polis müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barselona'da gençlerin düzenlediği protestoda göstericiler dükkanları yağmalayıp çöp konteynerlerini yaktı ve güvenlik görevlilerine taş ile şişe fırlattı. Polisin müdahalesiyle ara sokaklarda arbede çıktı; yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

İspanya'nın Barselona kentinde polis ekipleri, gençlerin organize ettiği protesto gösterilerinde şiddet olayları yaşanması üzerine gruba müdahale etti.

Fransa'da son haftalarda öğrenci hareketlerine öncülük eden Lycees İndignes hareketinin Katalancası "İnstitut Indignats" etiketiyle sosyal medyada yayılan protesto çağrısıyla siyah kıyafetler giyen yüzlerce genç, Katalonya Meydanı'nda toplandı.

Bazı dükkanları yağmalayıp, çöp konteynerlerini yakan göstericiler, güvenlik görevlilerine taş ve şişe fırlattı.

Polis ekipleri, bunun üzerine gruba müdahale etti.

Müdahalenin ardından protestocular gruplar halinde dağılırken, ara sokaklarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandığı, yaralananların ve gözaltına alınanların bulunduğu bildirildi.

Olaylar, Barselona şehir merkezinde, konut hakkı talebiyle birkaç hafta önce çadırlarla kurulan kampın sadece birkaç metre uzağında, kalabalık bir vatandaş ve turist topluluğunun ortasında meydana geldi.

Barselona Şehir Polisi (Guardia Urbana), olayların ardından, kent merkezindeki bazı sokakların kapatıldığını duyurdu.

Bölgedeki birçok mağaza olası bir hasarı önlemek için kepenklerini indirdi.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Salvador İlla, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddeti ve vandalizmi kınadı.

İlla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saldırı, tehdit veya hasar verme eylemi demokratik bir hak değildir. Bunu yapan herkes bedelini ödeyecektir." ifadelerini kullanarak, şiddetin Katalonya'da yeri olmadığını ve bunu haklı çıkaracak hiçbir nedenin bulunmadığını belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'ın evi kundaklanmış! Kazıda kemiklerin yanında balta bulundu

Evin altından kemik ve balta çıktı! Evi yakan komşu konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış

6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay! Oradan dönüyorlarmış
Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt

Ayrılık sonrası ihanet iddiaları vardı! Somer Şef, sessizliğini bozdu
Netanyahu'dan Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Arjantin'e destek talimatı

Orta Doğu yetmedi, dünyanın öbür ucunu da savaşa sürüklemenin peşinde
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili

"Fon mağduruyum" diyen AK Partili Zeybekci 6 kamu kurumunu işaret etti
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme