Bandırma Vapuru'nu 19 Mayıs'ta binlerce kişi ziyaret ediyor

BANDIRMA Vapuru'nun bire bir ölçülerde inşa edilen müzesi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Müze rehberi Zeynel Abidin Diktere, "Müzemizi yıllık ortalama 600 bin kişi ziyaret ediyor. 2024 yılında 400 bin kişi ziyaret etti. 19 Mayıs'ta ise 15 bin kişi ziyaret ediyor" dedi.

Bandırma Vapuru'nun bire bir replikası olarak inşa edilen Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle müzeyi ziyaret edenlerin sayısı arttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, 'Milli Mücadele' ruhunu yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. 2001'de yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da hizmete giren müzede, vapurun orijinaline sadık kalınarak yapılan canlandırmalar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Müzede, Mustafa Kemal Paşa ve kurmayların toplantı halindeki bal mumu heykelleri yer alıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın yolculuğunu geçirdiği odada, döneme ait ceviz ağacından masa, sandalyeler ve 110 yıllık ceylan derisi üzerine çizilmiş Karadeniz haritası sergileniyor. Aynı odada bulunan ve Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı saat olan 08.00'i gösteren pirinç saat de dikkat çekiyor. Geminin kaptan köşkünde ise kaptan İsmail Hakkı Durusu, ikinci kaptan Tahsin Kaptan ve şifre katibinin canlandırmaları görülüyor. Geminin alt katında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatağı, radyosu ve Milli Mücadele'yi anlatan fotoğraf sergisi ile özel eşyaları ve kıyafetleri yer alıyor. Bandırma Gemi Müzesi haftanın 7 günü, sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar açık.

Müze alanında da liderliği temsil eden uzun bir bayrak ve kente beraber gelen 18 üst düzey komutanı temsil eden 18 bayrak bulunuyor. Ortada ise Milli Mücadele'deki ulusal birlik ve beraberliği simgeleyen 7 figürlü bir anlatı yer alıyor. Açık hava müzesinde ise İstiklal Savaşı'nda kullanılan çeşitli materyaller sergileniyor. Müzede Türk Yıldızları'nın kullandığı gösteri uçaklarından biri olan F-5 savaş uçağı da dikkat çekiyor. Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, tarihi ve kültürel önemiyle ziyaretçilerine Milli Mücadele ruhunu yaşatıyor.

Müzeye ilişkin bilgi veren müze rehberi Zeynel Abidin Diktere, "Bandırma Vapuru, 1878 yılları içerisinde İskoçya'nın Huston and Cardett tezgahlarında 21 sıra numarası ile 279 grostonluk yani 400 ton yolcu ve yük vapuru olarak inşa ediliyor. Bir dönem Kymi adını alıyor, bir dönem Panderma adını alıyor. Bu dönemler arasında Yunan armatörler yani gemiciler tarafından alınıp satılıyor. Bir dönem kaza geçiriyor, batma tehlikesi yaşıyor ama tekrardan tamir edilip yüzdürülüyor. Nihayetinde vapur 16 Mayıs 1919 tarihinde Atamız ve silah arkadaşlarına tahsil ederek cuma günü öğleden sonra kutsal yolculuk başlıyor. 72 saatlik yolculukla 19 Mayıs 1919 Pazartesi sabah saat 08.00'de Atamız ve silah arkadaşlarını Samsun'a bıraktıktan sonra kurtuluş mücadelesi başlıyor. Gemi 1924 ile 1925 yılı arası posta ve yük vapuru olarak kullanılıyor. 1925 yılına gelindiğinde ise İlhami Söker adlı armatörüne devredilerek İstanbul Haliç'te hurdaya ayrılıyor, parçalanıyor, satılıp paraya çevriliyor. 1960'lı yıllarda orijinal proje bulunuyor. Proje 1999 yılına kadar korunup, saklanıyor. 1999 yılına gelindiğinde ise o dönemin valisi Metin İlyas Aksoy tarafından alınan kararla Valilik ve İl Özel İdare birleşerek bu alanı tersane olarak kullanıp burada aslına sadık kalarak bire bir aynısı yapılıyor. 2003-2005 yılları arası valilik tarafından hizmet veriyor. 2005 yılından sonra ise bütün hakları Büyükşehir Belediyesi'nin devrediliyor. Büyükşehir Belediyesi alan ve çevre düzenlenmesi yapıyor" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gemideki odasından nadiren çıktığını ifade eden Diktere, "Ziyaretçilerimiz geminin üzerine ilk çıktıklarında tepki salonunu görüyorlar. İçeride Mustafa Kemal Paşa ve kurmayların bir toplantı halinde bir canlandırması var. Mustafa Kemal Paşa, 3 günlük yolculuğunu bu oda içerisinde gerçekleştiriyor. Bu odadan nadiren dışarı çıkıyor. Genelde odanın bir köşesinde düşünceli ve sükunetli bir halde yolculuk bu oda içerisinde gerçekleşiyor. Masa üzerinde bir haritamız var. Ceylan derisi üzerinde çizilmiş 110 yıllık bir Karadeniz haritası. Masa ve sandalyeler ceviz ağacından imal edilmiş, 1900'lü yıllarına aittir ve tarihi eserdir. Yine bu oda içerisinde bir saatimiz var, pirinç malzemesinden yapılmış. Bu da 1900'lü yıllarına aittir. Tarihi eserdir ve çalışır durumdadır. Saat 08.00'de durmasının sebebi ise Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmış olduğu saat olarak simgelenmiş bir haldedir" ifadelerini kullandı.

Gemide Atatürk'ün orijinal radyosunun da olduğunu belirten Zeynel Abidin Diktere konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geminin en ön kısmında kaptan köşkü yer almakta. İçeride geminin kaptanı İsmail Hakkı Durusu, ikinci kaptan Tahsin Kaptan ve şifre katibimizi bu oda içerisinde bir canlandırmalı olarak görüyoruz. Masa üzerinde cetvelimiz ve pergelimiz var. Bunlar da 1900'lü yıllarına aittir, tarihi eserdir. Merdivenlerden aşağı indiğimizde bir yatak odası göreceğiz. İçeride Mustafa Kemal Paşa'nın Dolmabahçe Sarayı'nda yatmış olduğu yatağı ve kullanmış olduğu orijinal radyosu var. Geminin en alt katına indiğimizde bir fotoğraf sergimiz var. Milli Mücadele'yi, Atatürk'ü, Samsun'u anlatıyor bizlere. İçeride Mustafa Kemal Paşa'nın özel eşyalarını ve kıyafetleri var."

Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni, 19 Mayıs'ta 15 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Diktere, "Müzemizi yıllık ortalama 600 bin kişi ziyaret ediyor. 2024 yılında 400 bin kişi ziyaret etti" dedi.