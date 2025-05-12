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Balışeyh'de Belediye Başkanı ve Korumasının Ölümüne Sebep Olan Sanığın Duruşması Devam Etti

Balışeyh'de Belediye Başkanı ve Korumasının Ölümüne Sebep Olan Sanığın Duruşması Devam Etti
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasının öldürülmesi ve iki kişinin yaralanması olayının sanığı E.Ç.Ş.'nin yargılamasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ç.Ş. (37), taraf avukatları, maktul Belediye Başkanı Şen ve Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı.

Sanık E.Ç.Ş, savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Müşteki ve taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Öte yandan, duruşmanın ardından taraflar arasında adliye koridorunda yaşanan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti.

Olay

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hilmi Şen'in akrabası olan E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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