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Balışeyh Belediye Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Balışeyh Belediye Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Şen’in sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki TOKİ konutları bölgesindeki silahlı saldırıda Şen ile 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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