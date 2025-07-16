Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Sazlık Yangını Söndürüldü

Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Sazlık Yangını Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gömeç ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında çıkan sazlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmakta.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonu yakınında bulunan sazlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Gömeç itfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel
Ayşe Tokyaz'ın cansız bedenini valizle taşıdıkları anlar! İşte caninin ilk ifadesi

Ayşe'nin cansız bedenini böyle taşımışlar! İşte caninin ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk soruda joker kullanan yarışmacının eşi ünlü futbolcu çıktı

İlk soruda joker kullanan yarışmacı, ünlü futbolcunun eşi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.