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Balıkesir'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada traktörün sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mehmet B. (48) idaresindeki 22 UD 319 plakalı traktör, Savaştepe Çevre Yolu'nda Adnan Doğan Caddesi'ne dönmek isteyen Halil İbrahim Ö. (42) yönetimindeki 10 AHY 874 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bu arada sürücü Halil İbrahim Ö, ifade için çağrıldığı Savaştepe Emniyet Amirliği bahçesindeki merdivenlerden otomobiliyle indiği sırada araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
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