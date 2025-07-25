Balıkesir'de Tavuk Çiftliğinde Yangın

Balıkesir'de Tavuk Çiftliğinde Yangın
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir tavuk çiftliğinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılıyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Bu arada vatandaşlar da küreklerle alevlerin üzerine toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
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