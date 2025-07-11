Balıkesir'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.A. yönetimindeki 45 H 1195 plakalı otomobil, Karaağaç Mahallesi E-87 kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polisleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel
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