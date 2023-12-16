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Balıkesir'de Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

16 Aralık 2023 00:48 Güncelleme: 00:50 Abone Ol

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada direksiyon kısmına zulalanmış 318 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.