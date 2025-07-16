Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, bilinmeyen bir nedenle başladı.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
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