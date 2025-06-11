Balıkesir'de Motosiklet Kazası: Dede ve İki Torunu Yaralandı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 62 yaşındaki dede R.B. ve torunları 9 yaşındaki Ç.B.K. ve 8 yaşındaki V.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu dede ve 2 torunu yaralandı.
R.B. (62) idaresindeki 35 CHK 945 plakalı motosiklet, Bozalan Mahallesi ile Mecidiye Mahallesine arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, R.B. ile torunları Ç.B.K. (9) ve V.K. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel