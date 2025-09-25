Balıkesir'de gaziler onuruna yemek verildi

Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı tarafından gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, gazilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Gazilerin, Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanımız, gazilerimizi milletimizin yaşayan kahramanları olarak tanımlıyor ve sizlerin her daim başımızın tacı olduğunu vurguluyor. Sizlere vefa göstermek sadece bir görev değil, aynı zamanda şerefimizdir. Unutmayın ki AK Parti kadroları, her daim yanınızdadır." dedi.

Aydemir, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinde yapılan atılımlar sayesinde bugün dünya İHA ve SİHA teknolojisinin yüzde 65'ine Türkiye olarak hakimiz. Türk mühendisleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla neler yapabileceğini dünyaya gösterdi. İnşallah hep birlikte terörsüz bir Türkiye'yi inşa edecek, bu topraklardan terörü ilelebet sileceğiz. Bizden sonraki nesillere tertemiz bir ülke bırakacağız."