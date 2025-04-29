Balıkesir'de Çöp Döküm Alanında Yangın Çıktı

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki çöp döküm alanında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi'nde, Ahmet Taner Kışlalı Stadı yanında bulunan vahşi çöp depolama alanında, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahalede bulunurken, bir yandan da dozer ve kepçeyle alevlerin ilerlediği yöndeki çöpler uzaklaştırılarak alevlerin önü kesilmeye çalışıldı. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.