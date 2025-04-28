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Balıkesir'de Apartmanda Yangın: Kedi Kurtarıldı

Balıkesir'de Apartmanda Yangın: Kedi Kurtarıldı
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Balıkesir'in Gömeç İlçesi'nde bir apartmanda çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürmek için Gömeç Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında mahsur kalan bir kedi kurtarılarak bakımları yapıldı ve sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Gömeç İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Kantarcı Sokak Hasan Kaya Apartmanında sebebi bilinmeyen yangın çıktı.

Meydana gelen yangına Gömeç Grup Amirliği personelleri tarafından müdahale edildi.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangında mahsur kalan kedi kurtarılarak bakımları yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel
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