Balıkesir'de 1 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de 1 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de narkotik ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmalarda, 1 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA