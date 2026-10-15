Balıkesir'de 1 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmalarda, 1 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA