Bali Boğazı'ndaki Feribot Kazası: 6 Ölü, Soruşturma Başlatıldı

Bali Boğazı'ndaki Feribot Kazası: 6 Ölü, Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi, Bali Boğazı'nda batan KM Tunu Pratama Jaya adlı feribotla ilgili 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

CAKARTA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi, çarşamba gecesi Bali Boğazı'nda batan feribotta 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Komite Başkanı Soejanto Tjahjono, yürütülecek soruşturmanın, KM Tunu Pratama Jaya adlı feribotun seyre elverişliliği, belgelerinin eksiksiz olup olmadığı, sefer öncesinde gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve kaza sırasında acil durum müdahalesi sürecinin nasıl yürütüldüğü gibi temel unsurları kapsayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sıcaklar 40 dereceye ulaştı, tarlalar halıyla kaplandı

Turistler akın ediyor! Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, tarlalar kaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.