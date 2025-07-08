Bali Boğazı'ndaki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, Bali Boğazı'nda meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Kurtarma ekipleri, kazazedenin cansız bedenini taşırken görüntülendi.
BANYUWANGİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Banyuwangi bölgesinde bir kazazedenin cansız bedeni taşıyan kurtarma ekipleri görülüyor, 8 Temmuz 2025.
Kurtarma yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre Endonezya'nın Bali Boğazı'nda geçen çarşamba günü batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel