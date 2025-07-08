Bali Boğazı'ndaki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, Bali Boğazı'nda meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Kurtarma ekipleri, kazazedenin cansız bedenini taşırken görüntülendi.

BANYUWANGİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Banyuwangi bölgesinde bir kazazedenin cansız bedeni taşıyan kurtarma ekipleri görülüyor, 8 Temmuz 2025.

Kurtarma yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre Endonezya'nın Bali Boğazı'nda geçen çarşamba günü batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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