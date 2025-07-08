Bali Boğazı'nda Batan Feribotta Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 10'a Yükseldi

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Endonezya'nın Bali Boğazı'nda batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı. 30 yolcu kurtarılırken, 25 kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

CAKARTA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Boğazı'nda geçen çarşamba günü batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Bali Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı I Nyoman Sidakarya, salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi, 30 yolcu kurtarıldı, 25 kişidense haber alınamıyor" dedi.

Nyoman salı günü dalgıçlar ve su altı tespit sistemleriyle donatılmış gemiler kullanılarak arama kurtarma operasyonlarının yürütüldüğünü belirtti.

Nyoman, "Gemi ve şişme botlarla yüzey aramaları sürerken, havadan da arama çalışmaları yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Doğu Cava Arama ve Kurtarma Ofisi'nden üst düzey yetkili Novita Nirmala ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren 10 kişiden ikisinin cansız bedenine bu sabah ulaşıldığını, ancak kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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