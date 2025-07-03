Bali Açıklarında Feribot Faciası: 4 Ölü, 32 Kayıp

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında batan feribotta 65 kişi bulunuyordu. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi kurtarıldı, 32 kişi için ise arama çalışmalarına devam ediliyor.

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında, 12 kişilik mürettebat dahil 65 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtarıldığı ve 32 kişi için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, alabora olan feribota ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 65 kişinin bulunduğu feribotun batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtarıldığı, 32 kişi için ise arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Surabaya kenti Arama ve Kurtarma Ajansı üst düzey yetkilisi Nanang Sigit, yaptığı açıklamada "Feribota ilk başta telsizden ulaşılamadı. Aynı firmanın başka bir feribotu üzerinden ulaşılabildi. Ancak bu meydana geldiğinde feribot çoktan batmaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı

Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı

Gazi'yi kazanan atın sahibi 55 milyon liralık ödülü bakın ne yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.