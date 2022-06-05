BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
BALA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ANKARA'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

ANKARA'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışın ardından bastıran dolu nedeniyle ise bazı noktalar beyaza büründü.

Bala'da etkili olan sağanak ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca kent genelinde yağış sonrası etkisini gösteren dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü. Dolu yağışı, ilçede ekili olan tarım arazilerine de zarar verdi.  Ayrıca, Çevre Yolu'ndan Bala istikametine araçlarıyla ilerleyen sürücüler de zor anlar yaşadı. Sürücüler, yol üzerindeki köprü altlarında durup dolu yağışının dinmesini bekledi.

Görüntü dökümü

------------------

İlçedeki yağıştan görüntü

Çevre Yolu'nda araçların köprü altında beklemesi

Dolu yağışından görüntü

Haber:  Birol KARAKILIÇ/ BALA (Ankara),


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title