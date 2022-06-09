Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde "Bahar Şenliği" - Haberler

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Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde "Bahar Şenliği"

AA - Semra Orkan - Güncel
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Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 'Bahar Şenliği'

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalar için "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalar için "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte hastalar ve hastane çalışanları sanatçıların şarkılarına eşlik etti, birlikte horon oynadı. Bahçeye kurulan stantlarda hastaların yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 3 No'lu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, konuşmasında, hastanede yaklaşık 50 yıldır kalan hastalar olduğunu söyledi.

Sözüer, "Biz onların ailesi olduk. Onlara 'misafirlerimiz' diyoruz ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hastalarımızı sosyal yönden de güçlendirmek için bu şenliği düzenliyoruz. Burada kalan hastalar için bir yakınının ziyareti bile çok önemliyken burada böyle geniş çaplı bir etkinliğin olması onlara gerçekten çok keyif veriyor ve çok şey katıyor." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da şenlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Aralarında 50 yıldır tedavi gören zihinsel engelli hastalarımız var. Bu şenliğin hayata geçirilmesi büyük anlam taşıyor. Yaklaşık150 kronik hastamız yatıyor. Doktorlar, sağlık çalışanları ve hastaların birlikte eğlenmesi, birlikte oturup, yemesi içmesi çok güzel. Bu güzellik yıllardır geleneksel bir şenlik havasında sürdürülüyor. Hastalara moral vermek açasından etkinlik büyük önem taşıyor. Bu anlamda emeği geçen herkesi kutluyorum. Pandemide ara verilmişti, şimdi tekrar bu sevinç yaşanmaya başlandı. "

AA / Semra Orkan - Güncel

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