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Bakırköy'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

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Bakırköy Yeşilköy istikametinde kontrolünü kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Bakırköy Ataköy 1. Kısım Rauf Orbay Caddesi Yeşilköy istikametinde meydana geldi.

Bakırköy'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Bakırköy Yeşilköy istikametinde kontrolünü kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Bakırköy Ataköy 1. Kısım Rauf Orbay Caddesi Yeşilköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 YB 3090 plakalı araç sürücüsünün kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 15 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ise çevredeki vatandaşlar tarafından aracından çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yerde kayganlaşma oluşurken polis ekipleri tarafından trafik bir süreliğine kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Aracın çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hacer İnci - Güncel

Yeşilköy Ataköy Güncel Haberler

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