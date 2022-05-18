Bakanlar Özer ve Yanık'tan okul öncesi eğitimi destekleme protokolü - Haberler

Bakanlar Özer ve Yanık'tan okul öncesi eğitimi destekleme protokolü

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, okul öncesi eğitim alan çocukların desteklenmesine ilişkin protokol imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çankaya Mehmet Meto Anaokulu'nda düzenlenen okul öncesi eğitim alan çocukların desteklenmesine ilişkin protokol töreninde bir araya geldi. Çocuklarla buluşan Özer ve Yanık, daha sonra protokolü imzaladı. Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yılda Türkiye'nin okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde gelişmiş ülkelerin okullaşma oranlarına ulaştığını söyledi. Okul öncesi seviyesinde okullaşma oranının yüzde 11'den yüzde 92'ye çıktığını aktaran Bakan Özer, "Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 90'lara ulaştı. Aynı şey yükseköğretim için de geçerli. Kız çocuklarının okullara erişimi, Cumhuriyet tarihinde ilk kez erkek çocuklarının okullara erişimini geçti. En büyük destekçimiz bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız oldu. Biz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde eğitim politikası gelişme alanı olarak belirlediğimiz okul öncesine yoğunlaştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 19 yılda eğitime erişim sorununu çözdük. Artık tüm çocuklarımızın en nitelikli eğitime erişimi sağlayabilmek okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak gündemimizde" dedi.

Yaklaşık 1 milyon çocuğun destekten faydalanacağını bildiren Bakan Yanık, "Buna göre de bütün programlamalarımızı yaptık. Yıllık maliyeti de yaklaşık 500 milyon TL olacak. Biz bu hususta da bütün hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah yararlanmak isteyen bütün ailelerimize bu anlamda destek vermiş olacağız. Bu doğrultuda bugün ikili protokolümüzün ardından vermeye başlayacağımız yeni desteğin, çocuklarımızın başarısı ve geleceği adına güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü:

- Bakan Özer'in konuşması

- Bakan Yanık'ın konuşması

- Protokol töreni

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Vuslat AY- Celal ATALAY/ ANKARA,